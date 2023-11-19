После ДТП двое литовцев, оставили свои машины в кювете, пошли домой и напились

18 ноября в Лаздийском районе мужчина (1973 г. р.), управляя автомобилем Audi A6, не справился с управлением и вылетел за пределы дороги.

Автомобиль сломал дорожный знак.

В результате аварии никто не пострадал, автомобиль и дорожный знак были повреждены.

Водитель покинул транспортное средство и скрылся с места происшествия. Вернувшись домой мужчина употреблял алкоголь, а когда приехали сотрудники полиции, отказался проходить проверку на алкогольное опьянение.

В тот же день около 13.45 час в Варенском районе, на трассе Лейпалингис-Мяркине мужчина (1980 г.р.), управляя автомобилем Nissan X-Trail, не справившись с управлением вылетел за пределы дороги.

Водитель не сообщил о происшествии в полицию. Он вышел из автомобиля и покинул место ДТП.

После ДТП водитель употреблял алкогольные напитки. Примерно через 4 часа после аварии мужчине установлена средняя степень алкогольного опьянения (1,88 пром).