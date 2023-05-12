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В четверг вечером в Паневежисе было совершено нападение на мужчину, который курил около пивбара. Двое нападавших держали его за руки, третий – забрал деньги из кошелька.
Grinieji pinigai
Grinieji pinigai
© ELTA / Julius Kalinskas

Пострадавший (1980 г.р.) сказал полицейским, что около 22 ч. он вышел из пивбара на ул. Клайпедос (Паневежис), чтобы покурить. На улице его окружили 5 незнакомых мужчин. Двое схватили его за руки, лишив возможности оказать сопротивление. Третий достал из кармана кошелек, забрал из него 157 евро и бросил кошелек на землю.

Его сообщники толкнули потерпевшего. Он упал на асфальт и поранил лицо.

Полиция начала расследование по факту ограбления.

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