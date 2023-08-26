Попытка обмануть рентген литовской таможни снова провалилась. Сумма контрабанды - около 4 млн евро

Этот арест еще раз подтверждает информацию об активизировавшихся в последнее время потоках контрабанды сигарет. Если раньше контрабандные поставки сигарет подобного количества (около миллиона пачек) происходили несколько раз в год, то теперь такие поставки литовской таможней перехватываются каждый месяц.