Попытка обмануть рентген литовской таможни снова провалилась. Сумма контрабанды - около 4 млн евро

В последнее время усиливаются тенденции контрабанды, когда сигареты перевозятся в чрезвычайно больших количествах – тысячами коробок за раз. Несколько дней назад на КПП Райгардас литовские таможенники задержали партию из почти миллиона пачек нелегальных сигарет.
Приехавший на грузовике Daf гражданин Беларуси заявил таможенникам, что намерен перевезти 11,6 тонны (290 тюков) полиэфирного волокна транзитом в Польшу через Литву.
Однако таможенники решили проверить машину с помощью рентгеновской системы контроля. Оказалось, что рулоны полиэстера просто были сложены в кузове полуприцепа, маскируя таким образом груз нелегальных сигарет.
После подсчета изъятой контрабанды количество сигарет составило 1934 коробки (967 000 пачек - "Минск Капитал QS", "Минск 5 Суперслимс", NZ Gold, NZ Black, Queen Menthol, Dove Menthol, Fest).
Стоимость груза, включая налоги, составляет 3,99 миллиона евро. Водитель Daf был задержан на двое суток и позже отпущен под залог в 15 000 евро. В Каунасском отделении Таможенной уголовной службы начато досудебное расследование по факту контрабанды.
Этот арест еще раз подтверждает информацию об активизировавшихся в последнее время потоках контрабанды сигарет. Если раньше контрабандные поставки сигарет подобного количества (около миллиона пачек) происходили несколько раз в год, то теперь такие поставки литовской таможней перехватываются каждый месяц.