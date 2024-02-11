Попавшийся с самодельной водкой мужчина из Вильнюса взялся за сигаретный "бизнес"

В пятницу на дороге Шяуляй-Грузджяй-Науйойи Акмяне недалеко от города Грузджяй Шяуляйского района автомобиль Volvo V70 был остановлен для досмотра сотрудниками отдела криминальной разведки пограничного отряда береговой охраны и пограничного пункта Паланги Службы охраны государственной границы Литвы. Машиной с литовскими номерами управлял 53-летний мужчина из Вильнюса. Пограничникам уже было известно, что на этом автомобиле могут перевозиться нелегальные грузы.
Проверив Volvo V70, сотрудники Службы охраны государственной границы обнаружили в его багажнике 2 тыс пачек сигарет Winston Blue без акцизных марок, в салоне на заднем сиденье - еще 200 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими этикетками. Стоимость такого груза, включая все налоги, которые необходимо заплатить в Литве, составляет более 9,5 тысяч евро.
Водитель Volvo V70 попался пограничникам в прошлом году, когда он перевозил 250 литров домашней водки на Lexus RX 400H. На этот раз суд оштрафовал его на 3400 евро. Отдел береговой пограничной полиции Службы охраны государственной границы Литвы начал досудебное расследование по факту незаконного сбыта акцизных товаров, которое ведет прокурор отдела уголовных расследований прокуратуры Клайпедского района.
Вильнюсца после допроса отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до четырех лет.