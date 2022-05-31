По предварительным данным, владельцы ТЦ Ozas получили письмо о бомбе в помещениях ТЦ.
В письме было сказано, что взрыв произойдет в 17 часов, если ТЦ не закроют.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полицейские и врачи.
В 16.28 ч. был введен план "Щит".
Людей из здания эвакуировали, ждут саперов.
По данным полиции, такие же письма получили еще 5 торговых центров: Outlet на ул. Вяркю, 29, ТЦ на проспекте Саванорю, 1, магазин на ул. Вильняус, 18, G9 на проспекте Гедиминаса, 9, Panorama на ул. Салтонишкю, 9.
Перед тем, как позвонить в полицию, работники Ozas сами осмотрели помещения, ничего подозрительного не обнаружили, но все же решили вызвать полицию.
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