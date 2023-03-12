Польский велосипедист испытывает бдительность пограничников

Служба охраны госграницы сообщает, что в четверг ночью на КПП Райгардас на велосипеде из Беларуси приехал 38-летний гражданин Польши.
Он с рюкзаком на плечах пытался попасть в административное помещение, сказав, что ему надо в уборную.
Однако перед этим пограничники решили проверить В рюкзаке, как и подозревали пограничники, были белорусские сигареты: 190 пачек Monte Carlo, The King и NZ Gold.
Ровно неделю назад этот же поляк пытался пронести сигареты, оставив рюкзак перед проверкой в туалете. В первый раз в рюкзаке было больше 200 пачек сигарет. В первый раз пограничники передали нарушителя в руки таможенников, которые должны были назначить наказания за контрабанду.
Таможенники еще не приняли решение в деле гражданина Польши, а он попался вторично. Начато еще одно расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Italų širdis užkariavusios lietuvaitės: vyrams, pavargusiems nuo savo valdingų italių, mūsų moterys ten – aukso vertės pasidalino, ką pamatyti ir aplankyti Romoje (1)
TOP новостей
Год войны: как изменился ассортимент товаров на прилавках магазинов (1)
За год войны в Украине изменился ассортимент товаров...
Пациентка не может попасть к врачу полгода: состояние такое, что больше ждать нельзя
Пока Минздрав Литвы ищет способы оказания помощи...
11 марта в Вильнюсе состоялась премьера фильма Мантаса Кведаравичюса "Мариуполь 2"
В День восстановления независимости Литвы в Вильнюсе...
Жители Литвы уже бронируют в Паланге гостиницы на лето
На дворе начало весны, но Паланга уже готовится к...
Новая идея: детей в Литве хотят вооружить газовыми баллончиками
Чтобы защитить детей от нападений и насилия,...