Польша: арестован мужчина, который пять лет держал в плену и насиловал женщину

С января 2019 года и до прошлой недели 30-летнюю женщину держали в плену на ферме в небольшой деревне недалеко от Глогова на юго-западе Польши. Местные СМИ сообщают, что женщина познакомилась с обидчиком в Интернете.

Женщину держали в здании без отопления, воды и туалета. Подозреваемый, личность которого прокуратура не раскрывает, подверг ее сексуальному насилию, физическому воздействию и унижению.

35-летний подозреваемый запер женщину в сарае на семейной ферме. Родители подозреваемого заявили, что ничего об этом не знали.