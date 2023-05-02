Компания Florinus, торгующая драгоценными металлами, сообщила о попытке ограбления. Сообщалось, что средь бела дня в Вильнюсе вооруженный человек пришел в один из вильнюсских салонов и, вероятно, пытался его ограбить.
"Нас разочаровала бездеятельность полиции, которая не приехала на место происшествия, не поговорила с работниками и даже не просмотрела видео", – сообщила представитель компании.
По данным компании Florinus, в полицию обращались дважды, а экипаж так и не приехал.
"Мы находимся в самом центре города, в нескольких минутах ходьбы от проспекта Гедиминаса, а Литва еще готовится к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится через два месяца. Реакция со стороны полиции нулевая. Слава Богу, у нас работает вооруженная охрана (бывшие сотрудники разных силовых структур), могла произойти перестрелка, могли человека застрелить в 2023 г. в центре города", – сообщает Florinus в фейсбуке.
В Facebook пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис писал, что полиция приезжала.
"Мы проверили, полиция приехала через 14 минут, пыталась искать подозреваемого. Проблема - в магазин не входила. Но расследование начато", – писал он.
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