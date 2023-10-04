Полиция задержала подозреваемую в распространении наркотиков молодую клайпедчанку

 
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ФОТО: Klaipėdos aps. VPK
Внимание полиции привлек способ обогащения жительницы Клайпеды. Было начато расследование по факту возможного распространения наркотиков, молодой женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Клайпедская полиция поймала с поличным молодую женщину. При ней было большое количество наркотиков. Расследование было начато, когда полиция получила информацию о том, что 20-летняя клайпедчанка, работающая в одном ЗАО, может заниматься распространением наркотиков.

Полиция сообщает, что в конце сентября 2023 г. в Клайпеде, на ул. Шяулю, эта девушка была задержана. У нее было 20 г, как подозревают наркотиков из группы фентанилов.

Даже небольшое количество этого сильного наркотика опасно для жизни людей, возможна передозировка и отравление.

В тот же день в квартире у молодой женщины обнаружили еще 0,5 кг этих наркотиков и электронные весы.

Изъятые вещества переданы на экспертизу.

Подозреваемая была задержана, позже ей назначили письменную подписку о невыезде, изъяли у нее документы и обязали периодически регистрироваться.

За незаконное хранение очень большого количества наркотиков грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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