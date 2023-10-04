Полиция задержала подозреваемую в распространении наркотиков молодую клайпедчанку

Клайпедская полиция поймала с поличным молодую женщину. При ней было большое количество наркотиков. Расследование было начато, когда полиция получила информацию о том, что 20-летняя клайпедчанка, работающая в одном ЗАО, может заниматься распространением наркотиков.

Полиция сообщает, что в конце сентября 2023 г. в Клайпеде, на ул. Шяулю, эта девушка была задержана. У нее было 20 г, как подозревают наркотиков из группы фентанилов.

Даже небольшое количество этого сильного наркотика опасно для жизни людей, возможна передозировка и отравление.

В тот же день в квартире у молодой женщины обнаружили еще 0,5 кг этих наркотиков и электронные весы.

Изъятые вещества переданы на экспертизу.

Подозреваемая была задержана, позже ей назначили письменную подписку о невыезде, изъяли у нее документы и обязали периодически регистрироваться.