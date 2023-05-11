Полиция задержала подозреваемого в убийстве сожительницы

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11 мая полиция сообщила, что задержан скрывавшийся от правосудия подозреваемый в убийстве сожительницы Витаутас Шерпетаускас.
Полиция информировала, что 6 мая, в 1.05 ч. в Шилутском районе, в деревне Бикавенай, в доме было обнаружено тело жестоко убитой женщины (1974 г.р.) с многочисленными колотыми ранами.
Местонахождение подозреваемого выявила полиция, его нашли в Клайпеде. Вопрос назначения меры пресечения будет решаться 12 мая.
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