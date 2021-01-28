В поле зрения полиции Шарпницкас попал, получив заявление от вильнюсского адвоката. Адвокат представлял интересы одной немецкой компании, занимающейся продажами автомобилей. Адвокат просил начать расследование и привлечь Шарпницкаса к уголовной ответственности.

В декабре 2020 г. Шарпницкас составил с немецкой компанией договор о покупке 4 автомобилей. За автомобили BMW 325, Mercedes-Benz B200, Škoda Octavia и Jeep Grand Cherokee он должен был заплатить 25 700 евро.

Шарпницкас прислал фото банковских переводов и убедил главу немецкой компании, что деньги уже переведены, поэтому тот должен погрузить автомобили на трал и отправить их в Литву.

Когда немцы не получили денег, Шарпницкас заверил их, что сейчас решит проблему. Но на самом деле, он не переводил деньги, документы были фальшивые.

26 января полиция задержала Шарпницкаса, когда он продал автомобиль BMW 325. Во время задержания у него нашли два автомобиля, принадлежавших обманутой компании.

Еще один автомобиль у него забрали раньше, поскольку было заявлено об угоне машин. Полиция остановила Шарпницкаса в Утене и забрала у него автомобиль.

До сих пор молодому человеку назначали меры пресечения, не связанные с ограничением свободы, но он продолжал нарушать закон.

Следователи считают, что Шарпницкас мог совершать и другие преступления, поэтому просят пострадавших звонить по номерам (8 700) 62800, (8 611) 11406 или писать по эл. почте redas.vaisvilas@policija.lt.