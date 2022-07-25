Полиция задержала нетрезвых военного, пограничника и охранника руководства за рулем автомобилей

Сообщается, что 24 июля, в 7.55 ч., в Жасляй (Кайшядорский район), с дороги съехал и перевернулся автомобиль Toyota Land Cruiser, которым в свободное от службы время управлял нетрезвый (1,5 промилле) военный (1993 г.р.).
Ведется расследование.
В 12.36 ч., того же дня, в Рокишкском районе, на 66-м км дороги Биржай-Панделис-Рокишкис был остановлен автомобиль Mercedes Benz, которым в свободное от службы время управлял нетрезвый (0,55 промилле) пограничник (1966 г.р.).
Ведется расследование.
25 июля, в 00.11 ч., в Швенчёнеляй (Швенчёнский район), на ул. Жямутине, был остановлен автомобиль VW Golf, которым в свободное от службы время управлял нетрезвый (1,50 промилле) сотрудник (1977 г.р.) Департамента охраны руководства.
Ведется расследование.
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