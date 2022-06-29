Полиция задержала наглого курьера, развозящего еду

В ночь на Ивана Купалу полицейским ГКП Вильнюса пришлось изрядно поработать. Кроме того, что приходилось решать конфликтные ситуации и улаживать скандалы, проводились рейды.

Полиция информирует, что в самом начале рейда, в 17.40 ч. в Вильнюсе, на перекрестке ул. Й.Басанавичюса и Швитригайлос, молодой человек (1993 г.р.), на электросамокате Bolt с сумкой в руках пересек дорогу на красный свет, не заметив, что сделал это на глазах у полиции.

Когда он увидел полицейских, пытался отъехать в сторону. К нарушителю подъехала полиция. Когда составляли протокол, молодой человек очень нервничал, пытался отвести от себя внимание полицейских – просил полицейских оформлять все быстрее.

Полицейские заподозрили, что молодой человек что-то скрывает. Подозрения подтвердились – во время обыска были обнаружены 6 свертков из фольги и один пластиковый пакет с растительным веществом, вероятно, наркотиками. Видимо, молодой человек намеревался отпраздновать День Ивана Купалы.

Обыск был проведен в доме молодого человека, где нашли еще один сверток из фольги и косяк с растительным веществом. Начато расследование.

Подозреваемый был задержан на ночь.

В полночь на ул. Шальткальвю полиция заметила странный Mercedes Benz, водитель которого, увидев полицейских, свернул во дворы. Выяснилось, что у водителя не было водительских прав.

В 2 ч. на ул. Рибишкю Диджёи был замечен еще один Mercedes Benz, водитель которого вел себя странно. Подозрения подтвердились – водитель (2001 г.р.) был пьян (0,79 промилле, во второй раз 0,72 промилле). Кроме того, автомобиль не был застрахован, а у водителя не было прав.