Полиция задержала еще двоих водителей с просроченными документами

Полиция сообщила, что 16 марта после полуночи, в 00.25 ч., полицейские остановили 24-летнего иностранца за рулем Toyota Prius. Мужчина работал курьером в Bolt. Он предъявил полиции водительское удостоверение и паспорт с недействительной визой.

Поскольку у него не было и других документов, дающих право на легальное пребывание в ЕС, его доставили в аэропорт и передали пограничникам. Пограничники подтвердили, что гражданин Узбекистана находится в Литве нелегально.

17 марта вечером, в 17.30 ч. на ул. Пяргалес, в столице, полиция остановила еще один автомобиль Toyota. Выяснилось, что управлявший им 48-летний иностранец за нарушения ПДД был лишен прав на 6 месяцев. Мужчине грозит конфискация автомобиля и штраф. Автомобиль был доставлен на охраняемую стоянку.