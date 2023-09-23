Полиция задержала двух пьяных жителей Паневежиса: обнаружено несколько видов наркотиков и "бонг"

Сообщается, что 22 сентября около 22.15 в Паневежисе, на ул. Вильняус, при частичном обыске у пьяного (0,7 промилле) мужчины (1995 г. р.) в кармане брюк был обнаружен фольгированный пакетик с белым порошком, предположительно наркотическим веществом.

Также при частичном досмотре в рюкзаке другого пьяного (1,16 промилле) мужчины (1993 г. р.) обнаружены пластиковый пакет с веществом растительного происхождения, возможно, наркотическим, и белый пакет с "бонгом".