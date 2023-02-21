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Литовская дорожная полиция на прошлой неделе (13-19 февраля) проверяла, как участники движения соблюдают Правила дорожного движения (ПДД). За неделю был задержан 761 нарушитель.
Полиция задержала автомобиль, превысивший скорость в два раза: водитель спешил в аэропорт
© Vida Press

В минувшую среду, 15 февраля, в 13.30 ч. на магистрали Вильнюс-Каунас-Клайпеда был остановлен автомобиль Porsche, мчавшийся на скорости 207 км/ч так, где допустимая скорость составляет 110 км/ч,

Водитель (1982 г.р.) сказал полицейским, что спешил в аэропорт.

Был составлен протокол об административном правонарушении.

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