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Полиция выясняет, кто нарисовал букву Z на стенде в поддержку Украину на магистрали у Вевиса. Этой буковой латинского алфавита помечена российская военная техника в Украине.
Полиция выясняет, кто нарисовал букву Z на стенде в поддержку Украины
© Reuters / Scanpix

Представитель по связям с общественностью полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская информировала BNS, что сообщение об этом получено во вторник.

Поступило сообщение, что на рекламном стенде в трех километрах от Вевиса в направлении Каунаса была написана буква Z.

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Прибывшие на место полицейские установили, что буква нарисована черной краской, сейчас уточняются данные владельца стенда.

Начато административное разбирательство о нарушении общественного порядка.

В Сейме Литвы уже поступили предложения запретить символы российской агрессии в Украине - Z и gеоргиевскую ленту. За использование этих знаков предлагается наказывать штрафом в 300–500 евро.

Действующий сейчас закон о публичных собраниях запрещает демонстрацию флагов, гербов, униформ нацистской Германии, СССР, Литовской ССР, символы нацистских и коммунистических организаций, гимны нацистской Германии, СССР, или Литовской ССР.

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