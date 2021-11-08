Полиция выяснила подозреваемого в изнасиловании и убийстве 19-летней девушки

Расследование было начато 6 апреля 2021 г., когда поступило сообщение о том, что в Укмергском районе, в лесу около деревни Таурупишкис обнаружено тело женщины с колотыми и резаными ранами в области шеи и на руках. Личность убитой установили не сразу.
Расследованием занялись криминалисты ГКП Вильнюсского округа с помощью полиции Укмергского района.
Полиция выяснила личность убитой. Выяснилось, что это жительница Укмергского района (2002 г.р.). В тот же вечер полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался сожитель девушки - мужчина (1975 г.р.).
Во время допросов подозреваемый свою вину не признавал, однако полиция собрала неоспоримые доказательства того, что девушка была убита, чтобы скрыть другое преступление - сексуальное насилие. Мужчина обманом заманил девушку в свой автомобиль и убил в лесу.
Полиция нашла и орудие убийства.
Подозреваемый находится под арестом.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве предлагается ввести режим ЧП в связи с ситуацией на границе с Беларусью (27)
В связи с большим потоком легальных мигрантов на...
Коронавирус: правительство Литвы обсуждает еще один пакет более жестких ограничений (12)
8 ноября правительство Литвы обсуждает еще один пакет...
Эпидемиолог: рассматривают введение "паспорта возможностей" с 12 лет, не исключают еще один карантин (40)
Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...
Колонна мигрантов движется к намеченной цели: литовские службы находятся в состоянии готовности (16)
В сторону Литвы колонны мигрантов не идут. Однако...
За курение на балконах в Литве наказаны всего несколько человек (20)
В трех крупных городах Литвы – Вильнюсе , Каунасе и...