Мужчина с четырьмя сообщниками заманил вильнюсца, который продавал Porsche Panamera 4, в Мариямполе и угнал автомобиль. Полиция не спешит рассказывать об этой истории, однако Delfi.lt выяснил, что и подозреваемые и автомобиль найдены.

Вильнюсец рассказал, что хотел продать Porsche Panamera 4 (2015 г.в.), с ним связался человек, который представился покупателем и попросил приехать в Мариямполе. 8 сентября утром вильнюсец приехал в указанное место, где у него угнали автомобиль. По словам мужчины, в Мариямполе на него напали пятеро человек, угнали автомобиль, забрали 1200 евро и еще заставили подписать долговую расписку.

Владелец угнанного автомобиля рассказал, что был избит, поэтому делал все, что ему говорили. Он рассказал, что агрессоры велели ему взять автомобиль CityBee, поехать в Вильнюс за деньгами, и привезти им деньги. Мужчина этого делать не стал и обратился в полицию. Какую сумму требовали у мужчины, полиция не сообщает. В полицию пострадавший обратился только на следующий день в обед.

По словам пострадавшего (1975 г.р.), его избили, потом отвезли в дом к одному из подозреваемых. Полиция воспользовалась полученной информацией и вскоре нашла угнанный Porsche Panamera 4 и всех подозреваемых. Всем подозреваемым назначены меры пресечения, не связанные с арестом.

Представитель Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене сказала Delfi.lt, что никто не был взят под арест. Подробности этого дела она комментировать не стала.

Сейчас ведется расследование.