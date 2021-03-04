Полиция выяснила, кто в вильнюсском "Парке сказок" напал на мужчину, назначившего свидание малолетней девочке

22-летний молодой человек в интернете познакомился с 12-летней девочкой и пригласил ее на свидание в "Парк сказок". На свидание девушка пришла с пятью друзьями (один из них перенял ее переписку с молодым человеком).

Юноши схватили педофила, повалили в снег: "Сейчас поговорим с полицией". С помощью изоленты они связали ему руки, заклеили рот. Напомнили ему, что ждет педофилов за решеткой и назначили "штраф" в размере 2500 евро и дали срок неделю. Один из юношей взял из кошелька пойманного молодого человека карту идентификации личности и сказал: "Возьмем пока твой документ. Я знаю, где ты живешь, с кем ты общаешься, все знаю. Если через неделю не будет денег, мы обратимся в полицию. Тебя ждет 10-15 лет. Знаешь, что с тобой там будут делать?".

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Пойманный молодой человек отрицал, что хотел воспользоваться девочкой, но один из юношей достал телефон и сказал: "Это я с тобой переписывался. Если здесь будет твое согласие на секс, мы тебя запинаем ногами. Признавайся". Молодой человек понял, что переписка сохранилась, поэтому сознался в том, в чем его обвиняли. "Не можешь найти 18-19-летних девушек? Их полно. Целуй ботинки", - велели связанному молодому человеку. Тот поцеловал ботинки девочки.

После того как видео стали распространять в интернете (его сделали сами юноши), полиция начала расследование по факту самоуправства и похищения чужого документа. По сведениям Delfi, сейчас расследование переквалифицировано в вымогательство.

Были задержаны все пятеро подозреваемых. Им 15-16 лет. По словам полиции, ни задержанные, но пострадавший в поле зрения полиции до сих пор не попадали.