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Полиция Вильнюса разыскивает подозреваемую в краже женщину.
Полиция Вильнюса разыскивает подозреваемую в краже женщину
© Vilniaus aps. VPK

Вильнюсский 3-й комиссариат полиции расследует кражу, которая была совершена 18 октября 2022 г, в 21.30 ч., в Вильнюсе, в Серейкишкском парке.

Женщина, назвавшаяся беженкой из Украины, украла кошелек и мобильный телефон. В ходе расследования было получено фото возможной подозреваемой.

Полиция просит общество о помощи в поиске подозреваемой. Если вы располагаете ценной информацией, просьба информировать об этом следователя Мариану Собески по номеру +370 610 76902, эл. почте marian.sobieski@policija.lt или по номеру 112.

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