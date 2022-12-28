Полиция Вильнюса разыскивает подозреваемую в краже женщину.

Вильнюсский 3-й комиссариат полиции расследует кражу, которая была совершена 18 октября 2022 г, в 21.30 ч., в Вильнюсе, в Серейкишкском парке.
Женщина, назвавшаяся беженкой из Украины, украла кошелек и мобильный телефон. В ходе расследования было получено фото возможной подозреваемой.
Полиция просит общество о помощи в поиске подозреваемой. Если вы располагаете ценной информацией, просьба информировать об этом следователя Мариану Собески по номеру +370 610 76902, эл. почте marian.sobieski@policija.lt или по номеру 112.
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