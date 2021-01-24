Полиция Вильнюса поднята на ноги: из психиатрической больницы сбежал опасный и вооруженный ножами пациент

Сотрудники полиции просят людей быть осторожными, не приближаться к нему, если вдруг его видят, и немедленно звонить по номеру 112.

Приметы сбежавшего: среднего телосложения, ростом 170-180 см, короткие волосы темно-коричневого цвета, был одет в серую клетчатую пижаму, в розовых кроксах.

Дополнено. Мужчина был задержан полицейский патрулем в магазине Maxima в Новой Вильне. Никто не пострадал.