Полиция Вильнюса поднята на ноги: из психиатрической больницы сбежал опасный и вооруженный ножами пациент

Сотрудники полиции просят людей быть осторожными, не приближаться к нему, если вдруг его видят, и немедленно звонить по номеру 112.
Приметы сбежавшего: среднего телосложения, ростом 170-180 см, короткие волосы темно-коричневого цвета, был одет в серую клетчатую пижаму, в розовых кроксах.
Дополнено. Мужчина был задержан полицейский патрулем в магазине Maxima в Новой Вильне. Никто не пострадал.
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