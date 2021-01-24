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В воскресенье вечером, около 19.50, из психиатрической больницы в Вильнюсе, на ул. Парко. 21, сбежал опасный пациент. Он взял с собой ножи из больничной кухни, его поведение может быть непредсказуемым.
Полиция Вильнюса поднята на ноги: из психиатрической больницы сбежал опасный и вооруженный ножами пациент
© Policijos departamentas

Сотрудники полиции просят людей быть осторожными, не приближаться к нему, если вдруг его видят, и немедленно звонить по номеру 112.

Приметы сбежавшего: среднего телосложения, ростом 170-180 см, короткие волосы темно-коричневого цвета, был одет в серую клетчатую пижаму, в розовых кроксах.

Дополнено. Мужчина был задержан полицейский патрулем в магазине Maxima в Новой Вильне. Никто не пострадал.

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