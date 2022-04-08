28 марта 2022 года в полицию обратилась гражданка Украины, у которой украли сумку, ненадолго оставленную на скамейке около одного из палангских магазинов. Пострадавшая указала, что в сумке был паспорт, наличные – евро, доллары и гривны – банковские карты и украшения. Ущерб 2900 евро.
Полиция оперативно расследовала преступление и нашла подозреваемых – 28-летнего жителя Клйапедского района и 53-летнего жителя Кретингского района. По данным исследования, наличные мужчины обменяли на евро, а драгоценности сдали в ломбард. Документы один из подозреваемых держал у себя в доме.
Пострадавшей вернули ее имущество и документы.
Если обстоятельства преступления понятны, подозреваемый признает свою вину, то суд может рассмотреть дело в ускоренном упрощенном порядке. Прокурор Гальдикас просит суд приговорить 28-летнего подозреваемого к 6 месяцам лишения свободы, с отсрочкой на год.
Второго подозреваемого просят взять под арест на 30 суток, с отсрочкой наказания на 6 месяцев. Суд также просят обязать подозреваемых возместить пострадавшей ущерб на сумму 2071 евро.
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