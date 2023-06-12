aA
11 июня в 10:04 в комиссариат Вильнюсского округа поступило сообщение о том, что мужчина повредил автомобиль Audi A6 (2008 года выпуска), выстрелив из предмета, похожего на пистолет, во дворе дома в Вильнюсе на ул. Субачяус. Ущерб — около 500 евро. По предварительным данным, подозреваемый выстрелил из окна в машину соседа.
Подозреваемый (1966 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (1,22 промилле), у которого были обнаружены и изъяты два пистолета Airsoft, взят под стражу. По факту инцидента начато досудебное расследование в соответствии со статьей 187 Уголовного кодекса Литовской Республики. (уничтожение или повреждение имущества).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Хуже только в Испании: засуха и низкие закупочные цены бьют по литовскому производителю зерна
По мнению экспертов, из-за худших в Европе...
Российский пилот Мишов находится под наблюдением пограничников Литвы: что дальше?
Незаконно прибывший в Литву лейтенант российских войск...
Генпрокуратура Литвы берется за российских пропагандистов Соловьева, Скабееву и Красовского
После того как председатель парламентского Комитета по...
На литовском взморье загорелся лес: пожар в Смильтине ликвидирован
В понедельник на литовском взморье в Смильтине...
Эфир Delfi c экс-премьером Литвы Гедиминасом Киркиласом
Досрочные выборы в Литве не состоятся. Сейм не...