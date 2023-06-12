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11 июня в 10:04 в комиссариат Вильнюсского округа поступило сообщение о том, что мужчина повредил автомобиль Audi A6 (2008 года выпуска), выстрелив из предмета, похожего на пистолет, во дворе дома в Вильнюсе на ул. Субачяус. Ущерб — около 500 евро. По предварительным данным, подозреваемый выстрелил из окна в машину соседа.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Klaipėdos aps. VPK

Подозреваемый (1966 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (1,22 промилле), у которого были обнаружены и изъяты два пистолета Airsoft, взят под стражу. По факту инцидента начато досудебное расследование в соответствии со статьей 187 Уголовного кодекса Литовской Республики. (уничтожение или повреждение имущества).

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