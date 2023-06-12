Подозреваемый (1966 г.р.) в состоянии алкогольного опьянения (1,22 промилле), у которого были обнаружены и изъяты два пистолета Airsoft, взят под стражу. По факту инцидента начато досудебное расследование в соответствии со статьей 187 Уголовного кодекса Литовской Республики. (уничтожение или повреждение имущества).