Полиция в Клайпедском районе задержала таксиста, который превратил такси в бар на колесах

Полиция информирует, что рейды проводились в Клайпедском районе. Утром в Вежайчай был остановлен водитель BMW, в организме которого было 0,48 промилле.

После обеда в Баукштининкай в организме водителя Audi обнаружили 0,72 промилле.

В Баукштининкай внимание полицейских привлек автомобиль такси. После проверки выяснилось, что у водителя в машине находится немало алкогольных напитков. Водителю такси-бара вручили повестку в комиссариат полиции Клайпедского района.