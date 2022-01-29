Полиция в Клайпеде преследовала нетрезвого водителя

Полиция сообщает, что 28 января, в 23.30 ч. в Клайпеде во время рейда, на перекрестке ул. Н. Уосто и Гегужес требованию полиции остановиться не подчинился водитель Mercedes Benz.
Полиция нагнала беглеца на ул. Карклу. Выяснилось, что автомобилем управлял молодой человек 1992 г.р.
Он говорил несвязно, от него несло перегаром, однако от проверки на трезвость он отказался.
Водителя отвезли в больницу, где у него взяли кровь. Подозреваемого закрыли в КПЗ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
У 1/10 переболевших COVID-19 переходит в хроническую форму: кому чаще угрожает такая опасность (15)
Существует надежда на то, что "омикрон" принесет...
Заболеваемость гриппом в Литве – намного более серьезная проблема, чем думают многие (11)
В Литве растет количество заболевших гриппом –...
Еще один антирекорд в Литве: 11 666 новых случаев коронавируса и 12 смертей (26)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 666 новых...
После рекордного числа случаев COVID-19 оценка возможности удаленки в школах: это крайняя мера (2)
В Литве растет число новых случаев коронавируса ....
Мэр Вильнюса предлагает узаконить самопроверку (11)
На фоне быстрого распространения штамма "омикрон" и...