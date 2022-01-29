Полиция в Клайпеде преследовала нетрезвого водителя

Полиция сообщает, что 28 января, в 23.30 ч. в Клайпеде во время рейда, на перекрестке ул. Н. Уосто и Гегужес требованию полиции остановиться не подчинился водитель Mercedes Benz.

Полиция нагнала беглеца на ул. Карклу. Выяснилось, что автомобилем управлял молодой человек 1992 г.р.

Он говорил несвязно, от него несло перегаром, однако от проверки на трезвость он отказался.

Водителя отвезли в больницу, где у него взяли кровь. Подозреваемого закрыли в КПЗ.