Полиция в ходе масштабной операции обезвредила банду телефонных мошенников, действовавших в Латвии и Литве

Также в операции были задействованы сотрудники различных подразделений Рижского регионального управления полиции и спецбатальон полиции.

Уголовное дело по фактам мошенничества в крупных размерах было начато еше в феврале 2021 года. В ходе следствия было установлено, что потенциальных жертв преступники "обрабатывали" по телефону с целью ввести в заблуждения, а затем заставить их инвестировать в поддельные финансовые платформы. Таким образом "финансовые брокеры" вынуждали клиентов вкладывать свои деньги в несуществующие финансовые инструменты.

Установлено, что в группировку входили более 80 человек, 14 из которых сейчас находятся в статусе подозреваемых, из них четверо задержаны. В полиции сообщили, что 10 из задержанных — граждане Латвии, двое — граждане Беларуси, один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана.

В Литве в ходе операции задержаны еще 28 подозреваемых. ( из них взяты под арест, другим назначены письменные подписки о невыезде.

Глава Латвийской госполиции Армандс Рукс пояснил, что от действий данной группировки пострадали сотни жителей Европы и третьих стран, однако на данный момент нет данных, что среди жертв были и жители Латвии.

Два call-центра располагались в Риге, еще один в Вильнюсе.

Начальник Отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления по борьбе с экономическими преступлениями Руслан Григс сравнил внутреннюю организацию группировки с крупным международным предприятием с несколькими департаментами. В частности, там действовали "департаменты", отвечавшие за общение с жертвами на русском, английском, польском языках и языке хинди.

В ходе расследования было установлено, что в организации существовало жесткое распределение ролей. Например, если человек, как сотрудник компании, выступал в роли оператора обзвона, то, позвонив потенциальному клиенту, он предлагал воспользоваться услугами финплатформы и внести аванс.

Затем клиентов перехватывали другие сотрудники компании, задача которых заключалась в том, чтобы убедить клиента совершить как можно больше покупок или выманить как можно больше денег у уже имеющихся клиентов.

Персонал в соответствии с обязанностями был разделен на группы во главе с руководителями, которые занимались организационными вопросами, давали советы и рекомендации, следили за ходом работ.

Также информация, полученная в ходе расследования, позволяет предположить, что, вероятно, все лица, занимающие важные должности в компаниях данного типа, как формальные, так и неформальные, такие как член правления, директор, заместитель директора, руководители групп, связаны с организованной преступной группировкой. Эта группа целенаправленно занималась мошенническими действиями в интернет-среде и отмыванием денег в особо крупных размерах.

По предварительным данным, ежемесячный доход группировки от мошеннических действий колебался в размере 3 миллионов евро.

В рамках расследования проведено более 20 обысков, изъяты серверы, компьютеры и носители информации. Наложен арест на 25 банковских счетов, на доли капитала в четырех компаниях, на три автомобиля класса "люкс", четыре объекта недвижимости общей стоимостью 317 000 евро. Изъята виртуальная валюта на сумму 104 984 доллара США.