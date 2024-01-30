Полиция уточняет обстоятельства смерти мужчины в зоне наводнения

По предварительным данным, на теле - следов насилия не обнаружено, однако пока полиция не может утверждать, что мужчина утонул.

"29 января, в 22 ч. было получено сообщение, что в деревне Жальгиряй, в зоне наводнения, рядом с домом было обнаружено тело его 53-летнего хозяина. Причину смерти мужчины выяснят эксперты", – сказала представитель Комиссариата полиции Таурагского района Грета Кесминайте-Пуджеме.

"Сказать, что он утонул из-за потопа, невозможно. Точную причину смерти установят эксперты", – прибавила она.