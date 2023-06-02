По данным полиции, в 21 ч. в Новой Вильне, на ул. Прамонес, на остановке Нерес, автобус 67 маршрута переехал женщину преклонного возраста.
По предварительным данным, она была в сознании, когда получила серьезные травмы. Врачи увезли ее в больницу.
По словам очевидцев, женщина спешила на подъезжавший автобус и ударилась об него в момент движения транспортного средства. В результате пенсионерка оказалась под колесами автобуса, который переехал ей ноги.
Сообщается, что женщина получила серьезные травмы ног.
В субботу полиция Вильнюсского округа подробнее рассказала об обстоятельствах происшествия. Как подозревают, пострадавшая (1953 г.р.) была нетрезвой. Вставая со скамейки, она не удержала равновесие и упала на проезжую часть, ударившись в боковую часть подъехавшего к остановке маршрутного автобуса Man, которым управлял мужчина (1983 г.р.).
Женщина упала под заднее колесо останавливавшегося автобуса, колесо переехало через обе ее ноги. Пострадавшая находится в больнице.
Ведется расследование.
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