Полиция установила личность утонувшей в Нерис девушки

 
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ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

В минувшее воскресенье в реке Нерис в Вильнюсе утонула 16-летняя девушка.

8 октября, в 8.50 ч. пожарным-спасателям сообщили, что в реке Нерис, около пляжа Шалтуну, рядом с выставочным центром Litexpo, тонет человек.

Из реки девушку достали до приезда пожарных-спасателей. Пожарные реанимировали ее, но вскоре приехали врачи и констатировали, что девушка мертва.

Полиция сообщала, что из реки вытащили женщину лет 30, личность которой не установлена. На теле следов насилия не было.

Позже, когда установили личность утопленницы, выяснилось, что это девушка 16 лет (2007 г.р.).

Ее на мели заметил мужчина, плывший на сап-борде и вытащил на берег. Он же вызвал пожарных-спасателей и скорую.

Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти покойной.

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