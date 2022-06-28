Полиция, суды и министерства получили письма с угрозами: информация не подтеврдилась

По данным полиции, первая угроза поступила в 14.12 ч., сообщалось о бомбе в Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа. Затем стали поступать сообщения о других аналогичных угрозах.

Антитеррористический отряд "Арас" стал проверять здания. Несмотря на то, что сообщения напоминают ложь, их требуется проверять.

У всех зданий дежурят пожарные-спасатели, полиция и врачи.

Не исключено, что угрозы рассылал один человек, поскольку сообщения поступали с разницей в несколько минут, сообщения рассылали по эл. почте.

Сообщалось об угрозах взрыва в здании Вильнюсской прокуратуры, Министерства экономики и инноваций, Вильнюсского окружного суда, Литовского апелляционного суда, Соцмина, Минобороны, МВД, Комиссариата полиции Вильнюсского округа.

Из части зданий были эвакуированы люди.

За ложное сообщение об опасности грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Были проверены все здания, никаких бомб не обнаружили.