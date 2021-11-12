aA
В Вильнюсе совершено еще одно нападение на женщину, однако грабитель не нашел в ее рюкзаке ничего ценного, поэтому сбежал.
Полиция сообщила об еще одной пострадавшей от рук грабителя в Вильнюсе женщине
© DELFI / Ainis Gurevičius

По данным полиции, нападение было совершено в среду, 10 ноября, в 18.30 ч., на ул. С.Станявичаус. Неизвестный напал на 62-летнюю женщину, душил ее, потом повалил на землю и проверил содержимое рюкзака своей жертвы.

Поскольку ничего ценного он не нашел - сбежал.

Проводится расследование по факту ограбления.

Полиция уже сообщала, что задержала грабителей, которые в конце октября и в начале ноября нападали на женщин в столичных микрорайонах Шешкине и Фабийонишкес.

По данным полиции задержаны молодые люди 1994 и 1997 г.р.

Их подозревают в нападении на женщин, применении насилия - женщин душили и в ограблениях.

По данным полиции, было совершено семь таких преступлений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Минздрав Литвы разрешил аптекам принимать больше покупателей (11)

С 12 ноября Минздрав Литвы разрешил аптекам, которые не...

Коронавирус в Литве: 2641 новый случай и 14 смертей

За минувшие сутки в Литве был выявлен 2641 новый случай...

В Литве будут проверять соблюдение коронавирусных ограничений (13)

Пять учреждений объединились в одну команду и намерены...

Решение принято: в Вильнюсе появится Рождественский городок (7)

Уже совсем скоро Рождество вернется в столицу Литвы ....

Парламент Литвы отклонил вето президента в связи с поправками о платных тестах для непривитых  платить придется с декабря (98)

В парламенте Литвы в четверг было отклонено вето...