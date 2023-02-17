Полиция сообщила о факте поджога флага Литвы

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В четверг в Каунасскую полицию сообщение о человеке, который снял на видео поджог литовского флага.
По сообщению Главного комиссариата полиции Каунасского округа, в 17.38 час. поступило сообщение о том, что пользователь социальной сети Facebook выложил видео, на котором он снимает, как поджигает флаг Литовской Республики.
Собран материал для расследования по факту надругательства над государственными символами.
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