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В четверг в Каунасскую полицию сообщение о человеке, который снял на видео поджог литовского флага.
Полиция сообщила о факте поджога флага Литвы
© DELFI / Jonas Balčiūnas

По сообщению Главного комиссариата полиции Каунасского округа, в 17.38 час. поступило сообщение о том, что пользователь социальной сети Facebook выложил видео, на котором он снимает, как поджигает флаг Литовской Республики.

Собран материал для расследования по факту надругательства над государственными символами.

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