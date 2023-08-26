Полиция сообщает о задержании подозреваемых в избиении людей на аллее Лайсвес

Сообщается, что полиция разыскивает других подозреваемых. Подробности о личностях задержанных не сообщаются, чтобы не помешать поиску других возможных участников инцидента.

По данным полиции Каунасского округа, во время инцидента пострадал мужчина (1973 г.р.). Ему после оказания помощи назначили амбулаторное лечение.

Другие пострадавшие с места происшествия удалились. В тот же день в больницу обратились двое мужчин (1980 и 1997 г.р.). Их также после оказания помощи отпустили лечиться домой.