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Полиция разыскивает пропавшего в Каунасском районе Занаса Пранцишкуса Суткайтиса (1946 г.р.).
Полиция разыскивает пропавшего в Каунасском районе мужчину
© Kauno aps. VPK

Полиция сообщает, что мужчина пропал в деревне Вимбарай (Каунасский район), он ушел из дома 29 марта, в 11.00 ч. и не вернулся.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы пепельного цвета.

На мужчине были темно-серые брюки, куртка и коричневый жилет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам 8700 60600 или 112.

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