Полиция разыскивает пропавшего в Каунасском районе мужчину

Полиция сообщает, что мужчина пропал в деревне Вимбарай (Каунасский район), он ушел из дома 29 марта, в 11.00 ч. и не вернулся.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы пепельного цвета.

На мужчине были темно-серые брюки, куртка и коричневый жилет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить по номерам 8700 60600 или 112.