Приметы: рост около 175 см, среднего телосложения, волосы короткие, русые, глаза синие.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба информировать следователя Гедрюса Раулушайтиса по номеру +370 700 65569, +370 615 58741, эл. п. giedrius.raulusaitis@policija.lt или по номеру 112.