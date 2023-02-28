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Полиция Варенского района разыскивает пропавшего без вести 42-летнего Гедиминаса Станюлёниса.
Приметы: рост около 175 см, среднего телосложения, волосы короткие, русые, глаза синие.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба информировать следователя Гедрюса Раулушайтиса по номеру +370 700 65569, +370 615 58741, эл. п. giedrius.raulusaitis@policija.lt или по номеру 112.
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