Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину

В социальной сети Facebook распространяют просьбу о помощи – пропал Мартинас Шивокас, в последний раз его видели в Вильнюсе 24 марта, в 21 ч.

Сообщается, что автомобиль Мартинаса был найден 25 марта утром на дороге Вильнюс-Утена (A14), рядом с деревней Чуленай.

Сколько здесь простоял автомобиль, неизвестно. Это темный Alfa Romeo.

"Последний раз сигнал телефона был зафиксирован 25 марта утром (информация не подтверждена). Прошу всех делиться информацией, а тех, кто что-либо знает - сразу связаться.

Приметы: худощавого телосложения, 1.67 м, лысый, есть татуировки. 1992 г.р.", – писала родственница пропавшего.