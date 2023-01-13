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7 января, в 18 ч. из дома в Друскининкае, на ул. Мяркинес ушел и назад не вернулся Тадас Вишняускас.
Полиция разыскивает пропавшего без вести мужчину
© Alytaus apskr. VPK

Приметы 34-летнего мужчины: рост 1.80 м, худощавое телосложение, светло-каштановые волосы, короткая бородка и усы. Глаза зеленые. На левой руке две татуировки. Ходит на костылях.

На мужчине была серая длинная зимняя куртка, черные спортивные штаны, черные зимние ботинки и серая шляпа с черной декоративной лентой.

Мужчина уехал на автомобиле Honda Civic.

Полиция ищет и мужчину и его автомобиль.

Полиция опросила очевидцев, провела поиск в лесах Друскининкайского муниципалитета, поиски велись и в реке Неман.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, звонить по номерам +370 700 65535 или 112.

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