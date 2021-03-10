Полиция разыскивает подозреваемых, угрожавших мужчине пистолетом

9 марта, в 21.47 ч. в Вильнюсе поступило сообщение о том, что в 20 ч. того же дня в столице, на ул. Озо, к мужчине 1986 г.р. подъехал автомобиль, из которого вышли два человека. Один из них угрожал пистолетом и несколько раз рукой ударил мужчину по голове.
Пострадавший к врачам не обращался.
Полиция ведет расследование и разыскивает подозреваемых.
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