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Департамент полиции Литвы сообщает, что разыскивают подозреваемых, угрожавших мужчине пистолетом.
Полиция разыскивает подозреваемых, угрожавших мужчине пистолетом
© DELFI / Andrius Ufartas

9 марта, в 21.47 ч. в Вильнюсе поступило сообщение о том, что в 20 ч. того же дня в столице, на ул. Озо, к мужчине 1986 г.р. подъехал автомобиль, из которого вышли два человека. Один из них угрожал пистолетом и несколько раз рукой ударил мужчину по голове.

Пострадавший к врачам не обращался.

Полиция ведет расследование и разыскивает подозреваемых.

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