Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве жены

Полиция информирует, что 6 мая, в 1.05 ч. в Шилутском районе, в деревне Бикавенай, в доме было обнаружено тело жестоко убитой женщины (1974 г.р.) с многочисленными колотыми ранами. Начато расследование по факту убийства.

Полиция в субботу сообщила, что на подозреваемом в убийстве супруге покойной была светлая больничная рубашка с тесемками.

За убийство члена семьи подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.