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В ночь на субботу в Шилуте была убита женщина (1974 г.р.). Полиция Таурагского района разыскивает подозреваемого в убийстве Витаутаса Шерпетаускаса (1960 г.р.) - супруга покойной.
Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве жены
© DELFI montažas

Полиция информирует, что 6 мая, в 1.05 ч. в Шилутском районе, в деревне Бикавенай, в доме было обнаружено тело жестоко убитой женщины (1974 г.р.) с многочисленными колотыми ранами. Начато расследование по факту убийства.

Полиция в субботу сообщила, что на подозреваемом в убийстве супруге покойной была светлая больничная рубашка с тесемками.

За убийство члена семьи подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Полиция разыскивает подозреваемого в убийстве жены
© Tauragės apskrities VPK nuotr.

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