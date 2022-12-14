Полиция разыскивает Песлякаса (1985 г.р.), которого подозревает в нанесении тяжких телесных увечий.
Подозревают, что 11 декабря он совершил тяжкое насильственное преступление в Аникщяй. Подозреваемый прячется от полиции.
Полиция предупреждает, что подозреваемый агрессивен и очень опасен, у него может быть нож или другие вещи, представляющие угрозу для окружающих.
Всех, кто может предоставить ценную информацию о местонахождении подозреваемого, просьба связаться со следователем Рутой Стрельчюнайте - моб. тел. 8 619 39 958 или эл. п. ruta.strelciunaite@policija.lt или звонить по номеру 112.
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