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Паневежская полиция просит о помощи в опознании мужчины, который не вернул лишние деньги, полученные в виде сдачи.
Полиция разыскивает мужчину, который заплатил за товар, но не вернул лишние деньги, полученные в виде сдачи
© Panevėžio apskr.VPK

16 декабря 2020 г., в 13.50 ч. в Паневежисе, на ул. Савитишкё, в магазине неустановленное лицо оплатило покупку наличными. Продавец обсчитался и дал ему слишком много денег в виде сдачи. Мужчина не вернул эти деньги.

Согласно данным полиции, магазин понес ущерб на сумму 90 евро.

Всех, кто может предоставить следствию ценную информацию, просят звонить по номеру 8 612 50 680 следователю Вилюсу Петраускасу, или писать по эл. почте vilius.petrauskas@policija.lt.

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