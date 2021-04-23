Полиция расследует возможную торговлю украденной в Швеции одеждой

Полиция информировала, что после проверок в магазинах были установлены признаки преступной деятельности, поэтому было начато расследование и провели 4 обыска, во время которых были изъяты документы и больше 900 мешков (10 мешков по 500 л и 938 по 240 л) с подержанной одеждой.
21 апреля ранее несудимому жителю Кедайняй (1988 г.р.) предъявили обвинения в ведении "черной" бухгалтерии. Ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время будут решать вопрос возбуждения расследования по факту приобретения и реализации полученного преступным путем имущества.
Расследования организуют прокуроры Каунасской прокуратуры.
О кражах одежды из контейнеров шведской благотворительной организации и их продаже в Литве сообщал центр расследовательской журналистики Siena.
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