Полиция расследует причины страшных происшествий: во дворе дома нашли труп женщины, возле парка - тело мужчины

По предварительным данным, 14 апреля около 11.00 тело мертвого мужчины (1964 г.р.) было найдено во дворе дома в Каунасском районе.

В тот же день в 11.41 тело мертвой женщины 1953 года рождения было найдено в коридоре дома в Ариогале Расейняйского района.

Около 11.41 утра в Таураге, ул. Й. Тумо-Вайжганто, дома обнаружено тело мужчины (1964 г.р.) без внешних признаков насилия.

В 16.00 в Шилуте, ул. К. Калинаускаса, обнаружено тело мужчины (1963 г.р.), без внешних признаков насилия. Начато досудебное расследование для установления причины смерти.

Также сообщается, что около 19.26 в Паневежском районе, в доме обнаружено тело женщины (1966 г.р.). Внешних признаков насилия при первичном осмотре обнаружено не было.

15 апреля ночью, около 03.18, в Клайпеде, возле парка, в общественном месте, был обнаружен труп неизвестного мужчины без явных следов насилия.

В связи с происшествиями начаты досудебные расследования для установления причин смерти.