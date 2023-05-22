Полиция расследует обстоятельства смерти паневежца, тело которого нашли в реке Швянтои

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что 19 мая, в 10.52 ч. по просьбе следователей проверяли дно и берега реки Швянтои от дороги A2 до деревни Леонполис.

Сообщается, что искали одежду и вещи, принадлежавшие молодому человеку, тело которого было найдено 18 мая. По предварительным данным, никакие вещи не были найдены.

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По данным Вильнюсской полиции, искали вещи пропавшего паневежца Л.К. (1997 г.р.), тело которого было найдено 18 мая.

По данным полиции, после того как открыли принадлежавшую молодому человеку машину, обнаружили разные вещи (например, сумку с одеждой), однако некоторых вещей найти не удалось. Полиция не сообщает, какую именно одежду и вещи ищут, но не исключено, что их могли забрать другие люди.

Следствие ведут следователи ГКП Вильнюса.

Представитель Генпрокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене сказала Delfi, что подробную информацию пока не раскрывают.

"После того как в Укмергском районе было обнаружено тело молодого человека, расследуют обстоятельства его смерти. Расследуют разные версии. Чтобы не нанести вред расследованию, подробную информацию не предоставляем", – сказала Delfi Виткаускайте-Шаткаускене.

Сообщалось, что молодой человек 13 мая уехал из Вильнюса в Паневежис на автомобиле Mercedes-Benz 511 (2019 г.в.), гос. номер MMG 511 и пропал. Сообщается, что в тот день Лукас отвез подругу в аэропорт и должен был вернуться домой в Паневежис. Связь с ним прервалась в воскресенье в период с 21 до 22 ч.

В четверг вечером тело молодого человека нашли в Уккмергском районе, в реке Швянтои, в пятницу паневежская полиция информировала, что был обнаружен автомобиль покойного. Машина была брошена в Укмергском районе. Она была закрыта.