Полиция расследует кражу флага со здания еврейской общины в Шяуляй

Шяуляйская полиция расследует административное правонарушение.

Полиция просит о помощи в поисках мужчины, попавшего в объектив видеокамеры.

По данным полиции, человек, который несколько раз пытался открыть закрытую дверь, может владеть ценной для следствия информацией.

Полиция начала расследование после того, как со Шяуляйской общины евреев здания исчез флаг.