Полиция расследует инцидент на аллее Лайсвес в Каунасе

Выяснилось, что видео было сделано в минувшее воскресенье, 11 июля, в 2.55 ч. Личность подозреваемого пока не установлена, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Начаты доследственные действия по 284 ст. УК ЛР (нарушение общественного порядка).
Подозреваемому грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет. Следствие ведут прокуроры Каунасской прокуратуры.
Delfi напоминает, что на видео был снят мастурбирующий на скамейке молодой человек. Видео сделали проходившие мимо девушки и поделились им в социальной сети.
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