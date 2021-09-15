Полиция проводит расследования о кражах, разбое, телесных повреждениях в лагерях мигрантов

Об этом в среду сообщил на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) заместитель генерального комиссара полиции Арунас Паулаускас.

"Полиция постоянно наблюдает за ситуацией в лагерях мигрантов, (...) эти негативные процессы имеют место в лагерях", – сказал он.

Реагируя на публикацию новостного портала 15min.lt о том, что в лагере для мигрантов в Руднинкай (Шальчининкский район) формируется система каст, имеет место сексуальная эксплуатация, а некоторые неимущие мигранты вынуждены заниматься проституцией, А. Паулаускас сказал, что заявлений, связанных с сексуальной свободой, полиция не получала, поэтому не начинала и расследование.

"У нас нет ни глаз, ни возможностей получить полноценную информацию о том, что происходит внутри", – сказал он.

"Зачастую мы получаем (информацию - ред.) на уровне слухов, например, тот же Алитусский аэродром, где размещены преимущественно граждане стран Африки, о том, что имеет место торговля людьми, проституция. Направляем сотрудников с переводчиками, чтобы попытались хотя бы превентивно информировать находящихся там людей, как можно связаться с полицией, чтобы не молчали, так как без их желания сообщить полиции чаще всего никакой процесс невозможен", – рассказал заместитель генкомиссара.

Он подтвердил, что в лагерях появились неформальные лидеры, "они делят лучшие продукты питания, решают, кому отдать какую одежду и т. п.".

"Эти лидеры обеспечивают этот хрупкий мир внутри, если они говорят, давайте не будем бунтовать, то все спокойно, если они говорят – восстаем, тогда и восстают", – рассказал один из руководителей полиции.

Руководитель по программам Литовского Красного Креста Эгле Самуховайте сказала, что такая ситуация по сути обусловлена тем, как были расселены мигранты.

И представители неправительственных организаций, и представители полиции призывали Службу охраны государственной границы Литвы при переводе мигрантов в контейнерные городки или другие помещения внимательнее отбирать, кого можно селить вместе, а кого нельзя – исходя из этнических, расовых, религиозных, гендерных соображений.

Она также подчеркнула, что нелегальные мигранты станут говорить с полицией о перенесенном насилии, других преступлениях только в том случае, если жертва будет гарантированно отделена от совершившего насильственные действия.

Главный прокурор Департамента уголовного преследований Генеральной прокуратуры Римвидас Валентукявичюс информировал, что сформирована группа прокуроров для расследования незаконной переправки людей через границу.

Кроме того, за период с 1 мая из-за незаконного пересечения границы начато 68 досудебных расследований. Эти расследования начаты относительно лиц, которые прибыли в Литву незаконно и не обратились за предоставление убежища.

По словам Р. Валентукявичюса, в тех случаях, когда будут отклонены прошения о предоставлении убежища и иностранцы откажутся покинуть страну добровольно, тоже будет начато уголовное преследование.

В Литву в этом году незаконно через границу с Беларусью попало более 4,1 тыс. мигрантов. Большинство из них – жители Ирака.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

С начала августа литовским пограничникам предписано разворачивать на границе с Беларусью нелегальных мигрантов и направлять их на погранпункты или в дипломатические представительства.