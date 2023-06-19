ПУ Rožinė pėdutė прислало видео, на котором виден мужчина, который нес мешок, палку и лист картона. Предполагают, что кот был в мешке.
Экзекуция была проведена в ночь с 14 на 15 июня в Каунасе, на проспекте Саванорю, около дома номер 407.
Животное было повешено за лапы на доске с изображением мужского полового органа.
Возмущенные жители объединились в группу в социальной сети и ищут подозреваемого. За информацию предлагают 1500 евро.
Полиция расследует случай жестокого обращения с животным.
Очевидцев или людей что-либо знающих об этом происшествии, просят звонить по номеру 112 или связаться с ПУ Rožinė pėdutė.
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