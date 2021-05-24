aA
Каунасская полиция разыскивает пропавшую без вести Ядвигу Пацявичюте (1955 г.р.). На прошлой неделе, 20 мая, женщина ушла из дома в Каунасе, на ул. Аукуро и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 163 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые. Особые приметы: шрам над бровью, женщина с трудом передвигается.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просьба связаться с полицией по номеру (8 700) 60664 или эл. почте laima.petraskiene@policija.lt или по номеру 112.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы запретит все авиарейсы в страну, которые проходят через территорию Беларуси
24 мая правительство Литвы собралось на заседание и...
Неблагоприятный прогноз: работать в Литве будет некому (51)
Литовский рынок труда может превратиться в якорь,...
Глава Ryanair: Посадка самолета в Минске - "поддерживаемый государством угон" (50)
В авиакомпании Ryanair полагают, что на борту лайнера,...
Вернувшиеся в Вильнюс пассажиры: истребитель сопровождал нас до Минска, а потом до границы Литвы (162)
Вернувшиеся в Вильнюс пассажиры задержанного...
В Литве приглашают на вакцинацию жителей старше 35 лет (9)
В Литве с 24 мая на вакцинацию приглашают жителей из...