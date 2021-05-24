Полиция просит о помощи в поисках пропавшей женщины

Скопировать ссылку Полиция просит о помощи в поисках пропавшей женщины

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Каунасская полиция разыскивает пропавшую без вести Ядвигу Пацявичюте (1955 г.р.). На прошлой неделе, 20 мая, женщина ушла из дома в Каунасе, на ул. Аукуро и до сих пор не вернулась.