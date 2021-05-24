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Каунасская полиция разыскивает пропавшую без вести Ядвигу Пацявичюте (1955 г.р.). На прошлой неделе, 20 мая, женщина ушла из дома в Каунасе, на ул. Аукуро и до сих пор не вернулась.
Jadvyga Pacevičiūtė
Jadvyga Pacevičiūtė
© Kauno aps. VPK

Приметы пропавшей: рост 163 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые. Особые приметы: шрам над бровью, женщина с трудом передвигается.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просьба связаться с полицией по номеру (8 700) 60664 или эл. почте laima.petraskiene@policija.lt или по номеру 112.

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